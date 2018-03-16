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Новые камеры фиксации нарушений ПДД появились в Калининграде

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Новые камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения появились в Калининграде и Зеленоградске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новые дорожные камеры появились на дорогах Калининграда и Зеленоградска для фиксации различных нарушений. Мера направлена на профилактику нарушений правил дорожного движения, сообщает Калининград.Ru.

В общей сложности было установлено 26 комплексов автоматической фиксации нарушений, из которых 21 стационарные установки располагаются на протокольных маршрутах чемпионата мира по футболу 2018 года. Также были установлены 15 мобильных комплексов измерения скорости автомобилей.

Как сообщил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко, все зафиксированные техникой данные передаются в Центр автоматизированной фиксации. Установки позволят выявлять не только тех водителей, которые превышают скорость, но и тех, кто проезжает на запрещающий сигнал светофора и пересекает стоп-линию.

По словам Игнатенко, в 2017 году было зафиксировано 230 тыс. нарушений правил дорожного движения.

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