Женщина пострадала в аварии с участием двух автомобилей в Пензе

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на дороге в Железнодорожном районе Пензы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Авария произошла вчера днем, 15 марта, около 15:10, возле одного из домов на улице Суворова в центральной части города. Автомобиль Lada Granta под управлением 22-летнего мужчины столкнулся с автомобилем Renault Logan, которым управлял 34-летний мужчина, сообщает ИА «Пенза-пресс».

В результате происшествия пострадала 53-летняя пассажирка автомобиля Renault. Женщина получила различные телесные травмы и была госпитализирована. По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии выясняются.