Всероссийская выставка «Забытые сражения» откроется в Рязани

Жители Рязани смогут посетить Всероссийскую выставку стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытые сражения». Выставка пройдет уже в десятый раз.

Завтра, 17 марта, состоится открытие выставки «Забытые сражения». Посетители смогут увидеть модели военной техники, зданий, исторических персонажей, выполненные в миниатюре.

Экспозиция посвящена не какой-то определенной войне или вехе истории, а охватывает различные временные отрезки и эпохи, сообщает РИА «7 новостей».

Вопреки названию на выставке можно увидеть не только миниатюры военного времени, но и мирного. Также есть место и сатире, юмору и даже фэнтези. Посетить вставку можно будет абсолютно бесплатно до 13 апреля 2018 года.

Ранее выставка имела название «История в миниатюре», но в 2013 году было принято решение изменить название на «Забытые сражения».