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Минтранс предложил Испании сотрудничество на Ближнем Востоке

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Министерство транспорта России предложило Испании рассмотреть возможность сотрудничества в проектах на Ближнем Востоке.

Замглавы ведомства Алан Лушников в беседе с представителем Королевства по вопросам транспорта, инфраструктуры и жилищному строительству Хулио Помаром озвучил идею о кооперации технологий двух стран.

Стороны провели переговоры на Ближневосточной железнодорожной выставке Middle East Rail–2018 в Дубае.

Представитель Испании, в свою очередь, пообещал рассмотреть возможность совместного участия проектах.

Кроме того, по словам Помара, Мадрид заинтересовало строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань, передает «РИА Новости».

Лушников отметил, что РФ готова рассмотреть предложения, обеспеченные финансированием.

Ранее о своем интересе к проекту строительства магистрали заявили немецкие и китайские компании.

Заказчиком проекта ВСМ Москва-Казань являются «Российские железные дороги» (РЖД), но контроль осуществляет Министерство транспорта.

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