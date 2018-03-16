Жителя Омска будут судить за продажу мусора вместо запчастей

24-летний омич обвиняется в мошенничестве через интернет, мужчина выставлял объявление о продаже запчастей, но покупателям высылал строительный мусор.

По версии следствия, обвиняемый разместил объявление о продаже автоматической коробки передач в Сети, на него откликнулся покупатель. Стороны договорились об оплате в размере 18 тыс. рублей и доставке. Но омич вместо товара отправил через адресную компанию коробку со строительным мусором, сообщает ИА «Город55».

Аналогичным образом обвиняемый обманул еще двух человек на общую сумму 94 тыс. рублей.

Свою вину мужчина признал полностью, также он компенсировал ущерб пострадавшим. Уголовное дело будет передано в суд.