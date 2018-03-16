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Движение ограничено на трех путепроводах на западе Москвы

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Движение на участках трех улиц на западе Москвы будет ограничено до 30 мая 2018 года. Об этом в пятницу сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Так, до 30 мая Движение на участке путепровода Филевский (Багратионовский проезд) ограничено частично на одной полосе; на участках путепровода Кунцевский (Рублевское шоссе) и путепровода Парковый (ул. Минская) — круглосуточно на одной полосе в каждом направлении.

Ограничения связаны с реконструкцией проводов, передает агентство гороских новостей «Москва».

Портал iz.ru пасал ранее, что до конца 2018 года в Москве установят более 200 комплексов, фиксирующих непропуск пешехода на пешеходном переходе. 

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