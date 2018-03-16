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Останки Сальвадора Дали вновь захоронили в музее в Испании

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Фото: Global Look Press/Horst Ossinger
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Останки легендарного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, эксгумированные в июле 2017 года для установления отцовства, вновь захоронили в театре-музея в испанском городе Фигерас (Каталония).

На церемонии захоронения останков присутствовали генеральный секретарь фонда Луис Пенюэлас, руководитель фонда Жоан Мануэль Севильяно, а также группа патологоанатомов во главе с Нарсисом Бардалетом, который бальзамировал тело художника после его смерти в 1989 году, сообщает «РИА Новости».

В сентябре 2017 года ДНК тест показал, что испанка Пилар Абель не является дочерью известного живописца, тело которого было эксгумировано 20 июля для проведения этой процедуры. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, а также извлечены две длинные кости.

Прокуратура Испании ходатайствовала о взыскании с Пилар Абель судебных издержек, связанных с эксгумацией тела Сальвадора Дали для проведения генетической экспертизы. 

Сальвадор Дали — один из самых известных представителей сюрреализма. Он создал сотни художественных произведений. Был женат на родившейся в Казани Елене Дьяконовой (1894–1982), известной как Гала. Детей у супругов не было.

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