36 пунктов обогрева заработали на дорогах Курской области

36 стационарных пунктов обогрева заработали для водителей на дорогах Курской области, информация об этом размещена на официальном сайте МЧС по региону.

На автомобильных дорогах области открыли 36 стационарных пунктов обогрева. Водители, которых плохая погода застала в пути, смогут в пунктах отогреться, выпить чаю, поесть, отдохнуть, зарядить гаджеты.

Если погодная ситуация в регионе ухудшится, то будут открыты дополнительные мобильные пункты обогрева. Они будут действовать на автомобильных дорогах федерального значения, сообщает «Курская правда».

Стационарные пункты размещаются в придорожных кафе, заправочных станциях, мотелях и во многих других учреждениях. Полный список мест, где открыты такие пункты можно посмотреть на сайте регионального МЧС.