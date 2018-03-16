Бывший начальник МУРа переведен под домашний арест

Бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев до 15 мая переведен под домашний арест. До этого он содержался в СИЗО.

Отбывать домашний арест бывший полицейский будет в квартире бывшей жены в Москве. В ходе заседания суда выяснилось, что за время пребывания под следствием Трутнев продал три собственных квартиры.

Бывший генерал обвиняется в посредничестве при передаче особо крупной взятки, уточняет «РИА Новости».

В начале 2018 года у руководства Научно-исследовательского технологического института им. П.И. Снегирева группа силовиков вымогала значительную сумму денег. Угрожая директору института возбуждением ряда дел, вымогатели требовали сумму в несколько миллионов за закрытие каждого разбирательства.

Предприятие является одним из ведущих в производстве взрывателей для боеприпасов. Поэтому давление на руководство оказывали сотрудники ФСБ. В ходе расследования были задержаны пятеро сотрудников спецслужбы, в том числе — начальник УФСБ Балашихи. Все они дали показания на генерала Трутнева как на посредника в деле.