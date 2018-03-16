Международные наблюдатели из 20 стран будут работать на выборах в Крыму

На Крымский полуостров прибудут международные наблюдатели из 20 стран, они будут наблюдать за ходом президентских выборов 18 марта.

О визите наблюдателей сообщил заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Кирилл Степанов. По его данным, аккредитацию получили 43 человека. Каждый международный наблюдатель в день выборов посетит около 10 избирательных участков, сообщает ИА «Крыминформ».

На полуостров уже прибыла делегация из Финляндии, в ее состав входят девять человек. Помимо работы на выборах, они планируют заняться выстраиванием культурных связей между Финляндией и Крымом.

По данным на 16 марта, более 160 тыс. человек проголосовали на выборах президента РФ досрочно, из них около 30 тыс. избирателей голосовали за границей.