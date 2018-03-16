В Кремле не склонны говорить о начале новой холодной войны

В Кремле не намерены говорить о начале новой холодной войны между Россией и западными странами, так как взамен голословных обвинений Великобритании рано или поздно придется представить доказательства причастности Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь заявил, что Россия ждет от Великобритании вразумительных доказательств по делу бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, в отравлении которого обвиняется Россия.

В Кремле удивлены формулировками типа «по всей видимости», которые применяет Великобритания в обвинениях против России.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к попытке отравления бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического газа, который якобы был произведен в России.

14 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила о высылке более 20 российских дипломатов.