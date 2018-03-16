Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле не склонны говорить о начале новой холодной войны

0
Фото: Global Look Press/Andrey Nechaev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле не намерены говорить о начале новой холодной войны между Россией и западными странами, так как взамен голословных обвинений Великобритании рано или поздно придется представить доказательства причастности Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь заявил, что Россия ждет от Великобритании вразумительных доказательств по делу бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, в отравлении которого обвиняется Россия. 

В Кремле удивлены формулировками типа «по всей видимости», которые применяет Великобритания в обвинениях против России.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к попытке отравления бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического газа, который якобы был произведен в России.

14 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила о высылке более 20 российских дипломатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров подтвердил высылку британских дипломатов
Посол России назвал истинные причины агрессии Британии против РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017