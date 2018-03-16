Обновленные Nissan Qashqai и X-Trail будут собирать в России

Обновленные модели автомобилей Nissan Qashqai и X-Trail будут собирать в России. Выпускать их будут на заводе японской компании в Санкт-Петербурге.

Локальное производство позволит контролировать расходы и цены на машины, адаптировать их под местные дороги и климат, а также укоротить логистику.

Отмечается, что усилиями российских инженеров на рестайлинговый Nissan Qashqai внесли более 200 технических доработок по сравнению с ее английским аналогом.

Собранные в Петербурге внедорожники в частности будут иметь полноразмерное запасное колесо, полностью переработанную подвеску, усиленный кузов, более мощный аккумулятор и вместительный бачок стеклоомывателя, сообщает «Автостат».