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Грабившие съемные квартиры влюбленные пойдут под суд в Брянске

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В суд Брянска переданы материалы уголовного дела, возбужденного против 25-летнего молодого человека и его 24-летней возлюбленной. Их обвиняют в квартирных кражах.

Как уточняет интернет-газета «Брянские новости», пара, приехавшая из Клинцов, в течение трех месяцев снимала квартиры в разных районах Брянска и похищала оттуда бытовую технику, которую потом сдавала в ломбард. В общей сложности молодые люди похитили 10 телевизоров, электрочайник, микроволновку и два пылесоса. Общая сумма ущерба — 196 тыс. рублей.

Мошенники действовали бесхитростно - снимая жилье, молодой человек и девушка называли свои настоящие имена и даже позволяли фотографировать свои паспорта.

Полиция уже вернула похищенную технику их настоящим владельцам. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

12 марта портал iz.ru сообщал о том, что в Хабаровском районе задержали подозреваемого в краже железнодорожных рельсов. Ущерб составил около 2,5 млн рублей.

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