Самый богатый человек Гонконга уйдет на пенсию

Самый богатый человек в Гонконге по имени Ли Кашин решил уйти на пенсию. Он решил оставить должность председателя совета директоров созданного им конгломерата CK Hutchison Holdings Ltd, сообщает «Интерфакс».

«Я принял решение уйти в отставку с поста руководителя группы и уйти с позиции исполнительного директора на предстоящем ежегодном общем собрании компании», — приводит агентство заявление Ли Кашина.

Несмотря на уход с занимаемой должности, Кашин намерен выполнять в компании функции советника. Свою должность он руководитель компании намерен покинуть в мае текущего года. Летом Ли Кашин отметит свое 90-летие.

Ранее журнал Forbes назвал имя самого богатого россиянина.