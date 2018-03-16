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Новгородскую стоматологическую клинику продадут за 20 млн рублей

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Депутаты думы Великого Новгорода внесут изменения в программу приватизации муниципального имущества. Уже известно, что в программу планируется включить 16 объектов, ориентировочная цена которых — более 56 млн рублей. Всего же в списке на приватизацию 49 сооружений. Они оценены в сумму 78,4 млн рублей.

Как сообщает Новогород.ру, среди заявленных на продажу — ООО «Стоматологическая поликлиника № 2». В гордуме рассказали, что власти намерены продать свою долю для повышения эффективности использования медучреждения. Ориентировочная стоимость — 20 млн рублей.

Агентство уточняет, что ранее поликлиника работала по системе обязательного медицинского страхования. Теперь же она предоставляет только платные стоматологические услуги.

Сегодня же стало известно о том, что Минэкономразвития РФ намерено ускорить темпы сокращения имущества казны. Кроме того, госпрограмму приватизации решили продлить, поскольку реализовать все ее мероприятия до 2019 года не получится.

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