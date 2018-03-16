Кремль пообещал взвешенный и своевременный ответ на новые санкции США

Москва ответит на новые санкции США своевременно, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будет тот ответ, который посчитаем целесообразным», — заявил представитель Кремля.

Накануне минфин США сообщил о новых ограничительных мерах против 19 персон и пяти организаций из России

США в марте 2014 года ввели против России ограничительные меры, которые касались как конкретных лиц или организаций, так и целых отраслей. После этого санкции ежегодно продлевались, последний раз — 2 марта 2018 года.

В начале 2018 года Вашингтон подготовил так называемый кремлевский доклад. Это превентивная мера Вашингтона — в этом перечне содержатся фамилии лиц, которых санкции могут коснуться в будущем.

Наконец, в июле 2017-го в США принят закон «О противодействии противникам Америки через санкции». На его основе Вашингтон ввел санкции против целого ряда российских предприятий оборонного и разведывательного комплекса.