Аллея спорта может появиться в Астрахани

Жители Астрахани в день выборов президента РФ 18 марта смогут проголосовать за проект строительства Аллеи спорта. Им будет предложено проголосовать за очередность благоустройства городских парков и набережных в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Аллея может появиться на набережной реки Кутум на участке между улицами Студенческой и Магнитогорской. Однако это станет возможным только в том случае, если проект войдет в число лидирующих по количеству голосов во время рейтингового голосования.

Всего же во время проведенного недавно соцопроса власти города выбрали 12 общественных пространств, которые местные жители хотели бы видеть благоустроенными в первую очередь, передает «Астрахань-24», .

В середине февраля портал iz.ru сообщал о том, что в Ахтубинске Астраханской области может появиться памятник Булату Окуджаве. Скульптурная композиция будет установлена в парке возле возле комплекса «Крыло Икара».