Сотрудница УФСИН спасла тонувшего ребенка в ЕАО

В Еврейской автономной области сотрудница уголовно-исполнительной инспекции ФСИН Людмила Кучерявская награждена медалью МЧС России «За спасение погибавших на водах». В сентябре прошлого года она вытащила тонущего в озере пятилетнего ребенка.

«Считаю, что оказать помощь, спасти человека, тем более ребенка—– это не подвиг, а обязанность каждого сознательного гражданина», — заявила женщина. По словам Кучерявской, ей пригодились хорошая физическая подготовка, умение плавать, а также способности оперативно принимать правильные решения и оставаться уравновешенной в любой ситуации, присущие сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Об этом пишет ИА ЕАОMedia.

Недавно помощник ржевского межрайонного прокурора Вячеслав Хлебодаров спас подростку жизнь в Ржевском районе Тверской области. Инцидент произошел 20 февраля, когда он по долгу службы находился на территории возле заброшенного здания. В сугробе мужчина обнаружил лежавшего без сознания мальчика 12 лет.