Странно и удивительно замечать, как некогда окружавшие тебя люди из плоти и крови с годами мифологизируются, впечатываются в историю искусства с ореолом легенды. Вспоминая Рудольфа Нуреева, я думаю о том, как время вносит коррективы в мое восприятие этого неординарного человека, позволяет иначе увидеть его сущность и масштаб.

Сегодня Рудольфу Нурееву, Рудику, как я его назвала, исполнилось бы 80. Он был абсолютно уникальным явлением. «Татарским зверем», ворвавшимся на ленинградскую сцену. Он первым из советских танцовщиков остался за рубежом, совершив свой легендарный «прыжок в свободу», — и прославил русское искусство на весь мир.

Честно сказать, при первой встрече он не произвел на меня, петербургскую балерину, большого впечатления: приезжий мальчик из Уфы. Это вопрос вкуса, наверное: одни женщины любят высоких брюнетов, а другие — миниатюрных блондинов. Но это и вопрос того, кем мы с ним были на тот момент. Рудик, только что выпустившийся из Ленинградского хореографического училища, которое я окончила за восемь лет до того, дебютировал на сцене Кировского театра. А я уже станцевала среди прочего Хозяйку Медной горы в новаторской хореографии Юрия Григоровича.

С той самой поры и повелось, что я обращалась к Нурееву: «Рудик, ты…», а он ко мне: «Алла, Вы…». Ничего не изменилось даже спустя десятилетия, когда он на правах директора балетной труппы парижской Гранд-опера пригласил меня, безработную пенсионерку, там преподавать. Этому стилю нашего общения удивлялись свидетели наших разговоров.

Во времена нашего знакомства Нуреев только начинал карьеру, но уже чувствовалось, что он очень способный, настойчивый и что из него может получиться большой танцовщик. Неслучайно сама Наталья Михайловна Дудинская (прима-балерина ГАТОБа им. Кирова. — «Известия») выбрала его своим партнером. Опережая события, замечу, что даже если бы Рудик не покинул СССР, то всё равно проложил бы себе большую дорогу.

Он резко отличался от всех взрывным восточным темпераментом, характером — непримиримым и своенравным, мог нахамить, когда этого совсем не стоило делать. Но Нуреев был незаурядной личностью, и даже недолюбливавшие его понимали: присутствие Рудика в труппе Кировского театра абсолютно заслуженно.

Все три года, пока Нуреев танцевал на этой сцене, мы были артистами одной труппы. В человеческом отношении я не знала его так хорошо, как, например, Нинель Кургапкина (солистка ГАТОБа им. Кирова, партнерша Нуреева. — «Известия»). Мы не дружили и не партнерствовали. Впервые мы с Рудиком станцевали вместе в Париже, на тех роковых гастролях.

Что я могу сказать о Нурееве как о партнере? Приведу пример. Когда спустя годы я танцевала с Джоном Марковским (солист ГАТОБа им. Кирова. — «Известия»), то чувствовала себя как у Христа за пазухой, абсолютно не сомневаясь в том, что, если упаду, он меня поддержит. С Рудиком напряжение возникало: он в первую очередь думал о себе, а потом уже о партнерше, но это искупалось его необычайным внутренним посылом, энтузиазмом, талантом — ни у кого такого не было. Кстати, позднее в счастливом дуэте Рудика с Марго Фонтейн (прима-балерина Королевского балета Великобритании. — «Известия») этого напряжения совсем не чувствовалось, у них произошло полное совпадение.

На тех парижских гастролях после последнего спектакля, где мы с Рудиком танцевали вместе, поклонники пригласили нас в ресторан. Сопровождающие нас кэгэбэшники были против, тем не менее принять приглашение нам удалось. А утром в аэропорту, откуда труппа улетала в Лондон, случилось странное и страшное: люди в штатском оттеснили Нуреева от остальных артистов, сказав, что ему надо вернуться в СССР. Это можно было расценить как то, что он навсегда останется невыездным или вовсе окажется за решеткой.

Вся труппа смотрела из самолета, как Рудик вырвался и побежал к нам, но его вернули. Как мы потом узнали, ему всё же удалось перепрыгнуть через барьер, отделяющий зону вылета, и остаться во Франции. Всё это случилось 16 июня 1961 года, в мой день рождения. В Лондоне ко мне — как последней на тот момент партнерше Нуреева и той, с кем он последнее время много общался, — приставили сопровождающего. Меня запирали в номере и выпускали только на спектакль. Когда я вернулась домой, моя карьера пошла на спад, я сразу сделалась невыездной. Если и выезжала с театром за рубеж, то лишь в страны соцлагеря.

Сестра Нуреева Роза, которую он успел перевезти из Уфы в Ленинград, инициировала заочный суд над братом, чтобы доказать, что его решение было спонтанным, необдуманным, что он испугался оказаться за решеткой. Статья за измену родине, под которую он подпадал, предполагала срок до 15 лет с конфискацией имущества или смертную казнь. Видимо, учтя показания свидетелей, суд вынес довольно мягкое решение: семь лет — за «непреднамеренную измену».

Я тоже выступала свидетельницей, единственная из балерин, и после этого мы с Розой подружились. Так случилось, что она стала воспитательницей моего сына в детском саду. Я же занималась с ее дочерью, племянницей Рудика — показывала девочке какие-то балетные движения, как надо ручки держать. Роза приносила мне переданные ей Рудиком видеокассеты с записью его выступлений, и я смогла оценить его взлет.

Даже на пленке было очевидно, как усовершенствовалась его техника, изящнее стал пластический рисунок. Сказалась и среда, в которой он жил, творческие и личные связи со звездами европейского балета Марго Фонтейн и Эриком Бруном. В конце 1980-х эти мои впечатления дополнились и живым зрительским опытом: я увидела Нуреева в «Шинели» Флеминга Флиндта на музыку Шостаковича. Тогда я поняла, что Рудик не только выдающийся танцовщик, но и потрясающий актер. Жаль, что балетная молодежь уже не сможет увидеть его своими глазами: пленка почти не передает энергию Рудика, и ребятам приходится верить нам, видевшим его, на слово.

Свободно, без ощущения надзора мы смогли общаться уже в другую эпоху. В 1989 году я гостила во Флоренции, где по счастливой случайности гастролировал Нуреев (тогда я и увидела «Шинель»). Он предложил мне поехать к нему в Париж, чтобы встретить там 16 июня: отметить мой день рождения и его невозврат в СССР. И он устроил мне такой праздник в своей прекрасной квартире! До сих пор эта картина стоит перед глазами: я вхожу, передо мной анфилада комнат — и в самой дальней Рудик сидит за клавесином и играет. В этот вечер он пригласил тех, кто видел меня на сцене.

Оказавшись за рубежом, Нуреев для тех, кто его знал в Ленинграде, проявился с необыкновенной человеческой стороны — эти его качества мы раньше не замечали. Он не упускал возможности передать знакомым и друзьям подарки, оказать знаки внимания. Рудик делал добро, не трубя об этом, и я ощутила это на себе сполна. На правах директора балетной труппы Гранд-опера он предложил мне давать там уроки классического танца. На мои сомнения в собственных к этому способностях парировал: «Ничего, научитесь!» По его рекомендации — узнала я об этом не от него — я преподавала в Монте-Карло, в Академии Марики Безобразовой. В общем, Рудик проявил ко мне интерес, который я не ощущала на родине. Мой преподавательский стаж сделал мне он.

К слову, сам Нуреев был изумительным педагогом: у него был очень хороший глаз, он точно видел границы возможностей артиста. Я знала в Париже молодых танцовщиков, с которыми он работал, и делал это эксклюзивно, не «под одну гребенку». Немаловажно, что сам он был учеником Александра Ивановича Пушкина (педагог Ленинградского хореографического училища. — «Известия»), а принадлежность этой школе о многом говорит.

Я навсегда благодарна Рудику и то, что связывает меня с ним, храню в своей душе. Храню и какие-то памятные вещицы, например его фотографию, сделанную в госпитале, когда я его навещала: Нуреева таким уже мало кто видел…

А сегодня и сам Рудик получил отдачу от своей страны — балет о себе на сцене Большого театра. Театр предложил нам с Наташей Макаровой (солистка ГАТОБа им. Кирова, сделавшая карьеру на Западе. — «Известия») написать «Письма к Руди». Их танцует Светлана Захарова (в другом составе — Екатерина Шипулина), и параллельно читается текст. Спектакль я не видела, ничего не могу сказать. Но слава Богу, это случилось. При жизни недооценили — оценили посмертно. Рудик заслуживает того, чтобы о нем поставили балет, и не только. Он всего заслуживает: фильмов, пьес, книг. По-настоящему осознать вклад человека в искусство мы можем, только когда его нет с нами. Печальное явление.

Автор — балерина, народная артистка РСФСР