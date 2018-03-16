Власти США обвинили Россию в причастности к кибератакам на энергосистемы

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что Россия причастна к операции по получению несанкционированного доступа к компьютерам, связанным с энергосетями. Об этом пишет Associated Press.

Подозрительную активность якобы зафиксировали сотрудники ФБР, разведывательных служб и министерства внутренней безопасности, которые уверены, что «русские хакеры» получили доступ к системам и прозондировали сеть, сообщает «Газета.ру».

Предположительно речь идет о системах контроля на электросетях и заводах. В ситуацию вмешались чиновники, которые помогли компаниям прекратить несанкционированный доступ.

Ранее координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниел рассказал, что летом 2016 года команда президента Барака Обамы подготовила план масштабной кибероперации против российских СМИ, бизнесменов, связанных с Кремлем, а также непосредственно против президента РФ Владимира Путина.