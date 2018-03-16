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Парки и скверы Симферополя засадят деревьями до конца марта

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Более 100 деревьев посадят в парках, скверах и на улицах Симферополя до конца месяца, администрация города уже провела конкурсные процедуры.

Поставка деревьев намечена на ближайшую неделю, уточняет пресс-служба мэрии. Высадку произведут в парке имени Гагарина, Екатерининском саду, в парках братьев Айвазовских и Святого Луки, на проспекте Победы, а также в сквере Суворова.

Все приобретенные деревья адаптированы для жизни в симферопольском климате. Это значит, что акклиматизация растений будет быстрой, сообщает ИА «Крыминформ».

Помимо весеннего озеленения, власти Симферополя намерены провести и осенние высадки. На приобретение деревьев будет направлено 5 млн рублей.

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