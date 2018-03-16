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В Москве пройдет турнир по скоростной сборке кубика Рубика

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Фото: Global Look Press/CTK Photo/Katerina Sulova
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Чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика пройдет в Москве 17 марта. Сильнейшие спидкуберы страны поборются за возможность представлять Россию на международном финале чемпионата мира Red Bull Rubik's Cube, который в сентябре пройдет в Бостоне.

Соревнования будут проходить в трех дисциплинах: «Спидкубинг» — сборка на скорость, «Одной рукой» и «Рескрамбл», для победы в которой игрок должен быстрее всех повторить определенную сборку кубика. Принять участие в этих дисциплинах может любой желающий старше 16 лет, в дисциплине «Спидкубинг» будет дополнительно открыт женский зачет.

Мировой чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика Red Bull Rubik's Cube в этом году состоится впервые. В нем примут участие игроки из более чем 15 стран, включая Россию. 

Кубик Рубика является самой продаваемой головоломкой в мире. Существует более 43 квинтиллионов способов перемешать его, однако повторить любой из вариантов можно за 20 или менее ходов. Первый раз на решение головоломки у ее изобретателя — венгерского профессора Эрно Рубика — ушел целый месяц. В 1982 году состоялся первый чемпионат мира, победитель которого собрал кубик за 22,95 секунды. На сегодняшний день рекордсменом является спидкубер из Южной Кореи, решивший головоломку за 4,59 секунды.

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