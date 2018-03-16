Прямой эфир

Снайперские пули будут делать на Ульяновском патронном заводе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Ульяновском патронном заводе состоялся запуск тестового оборудования, на котором будут производить снайперские пули. Пока идет отладка аппаратуры, на заводе будут собирать готовый продукт из зарубежных компонентов.

Однако, как утверждают руководители предприятия, в скором времени предприятие перестанет зависеть от поставок. Это позволит расширить рынок сбыта и повысить конкурентоспособность завода.

«Мы будем сами изготавливать гильзы, пули, оболочку и все необходимые компоненты. Таким образом, патроны станут полностью российского производства», — цитирует ресурс 1ul.ru исполнительного директора предприятия Алексея Дубоносова.

Завершение испытаний новой линии и фактический ее запуск запланированы на второе полугодие 2018 года. Сумма инвестиций составила около 1 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Горыныч» и «Карась» лидируют среди названий для нового сверхоружия
Генсек НАТО высказался за диалог с РФ и против гонки вооружений

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017