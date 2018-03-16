Снайперские пули будут делать на Ульяновском патронном заводе

На Ульяновском патронном заводе состоялся запуск тестового оборудования, на котором будут производить снайперские пули. Пока идет отладка аппаратуры, на заводе будут собирать готовый продукт из зарубежных компонентов.

Однако, как утверждают руководители предприятия, в скором времени предприятие перестанет зависеть от поставок. Это позволит расширить рынок сбыта и повысить конкурентоспособность завода.

«Мы будем сами изготавливать гильзы, пули, оболочку и все необходимые компоненты. Таким образом, патроны станут полностью российского производства», — цитирует ресурс 1ul.ru исполнительного директора предприятия Алексея Дубоносова.

Завершение испытаний новой линии и фактический ее запуск запланированы на второе полугодие 2018 года. Сумма инвестиций составила около 1 млрд рублей.