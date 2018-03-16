Путин поручил подготовить указ о национальных целях развития России

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, который предусматривает указ о национальных целях развития страны до 2024 года.

В них должны быть включены планы по увеличению народонаселения, повышению продолжительности жизни и вхождению в число пяти крупнейших экономик мира.

Глава государства поручил также представить предложения по декриминализации отдельных статей в отношении предпринимательской деятельности.

Кроме того, до 15 июля 2018 года правительство совместно с Центробанком должно утвердить план действий по ускорению роста инвестиций и повышению их доли в ВВП до 25%, сообщается на сайте Кремля.