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Путин поручил подготовить указ о национальных целях развития России

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, который предусматривает указ о национальных целях развития страны до 2024 года.

В них должны быть включены планы по увеличению народонаселения, повышению продолжительности жизни и вхождению в число пяти крупнейших экономик мира.

Глава государства поручил также представить предложения по декриминализации отдельных статей в отношении предпринимательской деятельности.

Кроме того, до 15 июля 2018 года правительство совместно с Центробанком должно утвердить план действий по ускорению роста инвестиций и повышению их доли в ВВП до 25%, сообщается на сайте Кремля.

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