600 млн рублей потратит Воронежская область на благоустройство

Правительство Воронежской области назвало объем финансирования программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. На ремонт дворов, парков и скверов будет потрачено 600 млн рублей.

Основные средства придут из федерального бюджета, это 460 млн рублей. Еще 140 млн рублей выделит областная казна, сообщает ИА «Абирег». В программу включены 117 дворовых территорий, а также общественные пространства области.

Первые аукционы на проведение благоустройства уже объявлены. По условиям контрактов подрядчики должны уложить во дворах новый асфальт, установить урны, игровые зоны и скамейки. Закончить благоустройство нужно к 1 сентября.

За 2017 год объем финансирования программы составил 450 млн рублей. На эти деньги удалось привести в порядок около 100 дворов, а также парки, скверы и площади.