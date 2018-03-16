Движение по трассе в Карелии закрыли из-за снегопада

На дороге Надвоицы–Полга–Валдай–Вожмоозеро в Карелии в обоих направлениях перекрыто движение из-за снегопада.

Затруднения возникли в Сегежском районе. 15 марта проезжая часть была перекрыта аварийным грузовым автомобилем, сообщает ИА «Карелinform». На трассе ведутся работы по восстановлению движения. Благодаря тому что водителей заблаговременно оповестили о закрытии направления, заторов на дороге нет.

Из-за ухудшения погоды в Карелии 15 марта вводился режим повышенной готовности в Сегежском и Муезерском районах, в Беломорском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Автомобилисты сообщали о затруднениях на дорогах из-за большого количества снега.