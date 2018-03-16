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Автоинспектор в Тюмени разрешал знакомым ездить с фальшивыми номерами

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В Тюмени уволен инспектор ДТП за то, что разрешал своим знакомым ездить на автомобилях с поддельными номерами. Решение вынес районный суд, который, таким образом, не удовлетворил иск полицейского о восстановлении на службе.

Автоинспектора уволил командир полка с формулировкой «за утрату доверия». Речь идет о работе полицейского в период с 8 декабря 2016 года по 2 марта 2017 года. Как выяснилось, он помогал некой организации и разрешал эксплуатацию грузовиков Shaanxi с аннулированной госрегистрацией и поддельными номерами, сообщает портал «Наш город».

Портал iz.ru  в марте сообщал о решении суда выплатить 150 тыс. рублей жительнице Санкт-Петербурга, сын которой был застрелен в отделении полиции.

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