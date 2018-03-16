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Четыре раза за две недели попался пьяным водитель из Новосибирска

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Автомобилист из Новосибирска поставил своеобразный рекорд, сотрудники ГИБДД задерживали мужчину за пьяное вождение четыре раза за полмесяца.

За повторное нахождение за рулем в пьяном виде на мужчину завели уголовное дело. Первый раз о попал в поле зрения сотрудников ГИБДД 14 января, затем его остановили в нетрезвом состоянии 15, 17 и 28 января, сообщает сайт vn.ru.

Как уточнили в прокуратуре, ранее мужчина не привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь водителю грозит до двух лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами на два года.

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