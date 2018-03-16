Четыре раза за две недели попался пьяным водитель из Новосибирска

Автомобилист из Новосибирска поставил своеобразный рекорд, сотрудники ГИБДД задерживали мужчину за пьяное вождение четыре раза за полмесяца.

За повторное нахождение за рулем в пьяном виде на мужчину завели уголовное дело. Первый раз о попал в поле зрения сотрудников ГИБДД 14 января, затем его остановили в нетрезвом состоянии 15, 17 и 28 января, сообщает сайт vn.ru.

Как уточнили в прокуратуре, ранее мужчина не привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь водителю грозит до двух лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами на два года.