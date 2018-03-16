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Перевозки между Сахалином и материком приостановят из-за циклона

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Паромную переправу Ванино–Холмск из-за циклона могут закрыть на двое суток, с 18 до 20 марта. В связи с проходом очередного циклона ожидаются неблагоприятные  погодные условия в Татарском пролив, влияющие на безопасность мореплавания.

Исходя из этого прогноза ОАО «Сахалинское морское пароходство» планирует прекратить перевозки со второй половины суток 18 марта до начала суток 20 марта. Об этом информирует ИА SakhalinMedia cо ссылкой на пресс-службу АО «ТЭК «Дальтранссервис».

Как сообщал портал iz.ru, в конце февраля группу туристов спасли из снежного плена с турбазы в селе Новоселове Томаринского городского округа Сахалинской области. Коллектив из 14 человек совершил на снегоходах восхождение на гору Спамберг. Но на обратном пути выяснилось, что из-за прошедшего снегопада дорогу сильно засыпало и покинуть турбазу не представляется возможным.

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