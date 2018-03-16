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Акушера в Башкортостане будут судить за смерть ребенка при родах

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В Уфе врачу-гинекологу грозит уголовная ответственность за мертворождение у пациентки, медик недооценила патологию при беременности.

По данным следствия, ребенок умер в связи с тем, что пуповина обвилась вокруг шеи. Однако патология не была вовремя замечена медиками. 71-летний врач-акушер, наблюдая за беременной с августа 2013 по март 2014 года, недооценила ситуацию и не направила пациентку в стационар для наблюдения за плодом, сообщает портал «МедиаКорСеть».

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности». Материалы расследования переданы в суд.

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