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Бездомных собак в Магадане будут стерилизовать и отпускать на свободу

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Департамент ветеринарии Магаданской области подтвердил информацию о том, что на стерилизацию безнадзорных животных в 2018 году потратят более 7 млн рублей. После реабилитационного периода (10–14 дней) прооперированных собак будут отпускать на волю. Также специалисты сделают псам прививки от бешенства.

В Магадане работает частный приют, с которым заключен контракт на отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных на сумму 2,124 млн рублей, передает ИА MagadanMedia. На сегодняшний день там размещены около 250 особей. Они обитают как в открытых вольерах на улице (17 из них было отстроено минувшим летом), так и в помещении – трехэтажном здании на Первомайской.

Напомним, организационный комитет «Россия-2018» и Министерство спорта намерены обязать все регионы-участники чемпионата мира по футболу построить приюты-передержки для бездомных животных. Мониторингом и проверкой построенных объектов займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров будут рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

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