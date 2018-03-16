Авиакомпания EgyptAir возобновляет полеты между Каиром и Москвой с 12 апреля.

Перевозчик будет выполнять три рейса в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям, сообщает «РИА Новости».

Ранее компания «Аэрофлот» сообщила, что возобновляет регулярные полеты в Каир с 11 апреля. Продажи билетов уже начались.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа» в небе над Синайским полуостровом. Лайнер следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.