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EgyptAir возобновляет полеты между Каиром и Москвой с 12 апреля

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Фото: commons.wikimedia.org/Anna Zvereva
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Авиакомпания EgyptAir возобновляет полеты между Каиром и Москвой с 12 апреля.

Перевозчик будет выполнять три рейса в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям, сообщает «РИА Новости».

Ранее компания «Аэрофлот» сообщила, что возобновляет регулярные полеты в Каир с 11 апреля. Продажи билетов уже начались.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа» в небе над Синайским полуостровом. Лайнер следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

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