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Комплекс зданий во Владивостоке передали Мариинскому театру

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Росимущество закрепило за Государственным академическим Мариинским театром комплекс зданий во Владивостоке. Постройки, расположенные по адресам ул. Аксаковская, д. 3а, 3в, теперь официально относятся к петербургскому учреждению на праве оперативного управления.

В этих домах будет открыт театрально-образовательный комплекс Высшей школы музыкального и театрального искусства Приморской сцены Мариинского театра. Там разместят и концертный зал, и жилые помещения, сообщает ИА PrimaMedia

Как писал портал iz.ru, стадион «Динамо», расположенный в центре Владивостока недалеко от набережной Спортивной гавани, перенесут в пригород. На его месте появятся прогулочная зона и культурный центр для размещения филиалов Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Арена была построена в 1950-е годы. Площадь участка, занятого под спортивный объект, составляет почти 4,5 га. Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в Приморье создаются филиалы крупнейших учреждений культуры страны. 

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