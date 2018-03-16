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Оренбургского фаната оштрафовали за речевки и растоптанный флаг

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Суд Оренбурга вынес решение в отношении 19-летнего болельщика хоккейной команды «Сармат». Он обвинялся в том, что на матче команды с «Толпаром» из Уфы скандировал оскорбительные речевки и пытался сорвать флаг уфимских хоккеистов. За этот он будет оштрафован на 3 тыс. рублей.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», 8 февраля агрессивно настроенные оренбургские болельщики прорвались в фан-сектор «Толпара», где находились несколько молодых людей и девушка. Напавшие отобрали у них флаг, шарфы и баннеры. Флаг болельщиков «Толпара» они растоптали, а баннер порвали.

Позже болельщики «Сармата» в интернете извинились перед уфимцами за недостойное поведение некоторых из них. С извинениями выступила и пресс-служба хоккейной команды из Оренбурга, назвав случившееся «отвратительным инцидентом».

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что массовая драка произошла перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА. Это случилось у входа на стадион «Стад де Люмьер». По предварительным данным, пострадали восемь полицейских.

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