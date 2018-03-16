Поклонская попросила ЦИК снять с выборов кандидатуру Собчак

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская заявила, что направила в ЦИК запрос с просьбой снять с выборов кандидата в президенты Ксению Собчак.

По словам депутата, Собчак посягнула на территориальную целостность России и проявила неуважение к жителям региона.

Поклонская отметила, что кандидат в президенты не имеет права публично заявлять, что какая-то часть России не принадлежит стране.

«Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования, но тем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали, что не надо к нам так относиться. Мы — Россия, и если кому-то это не нравится, то это его трудности, но не наши», — цитирует депутата «РИА Новости».

Она отметила, что Собчак нарушает федеральный закон об избирательных правах, говоря о неполноценности крымчан по территориальному признаку.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Ранее Владимир Путин обратился к избирателям и призвал их выразить свое мнение.