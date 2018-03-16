Мать брошенного на улице малыша в Североморске искали с детектором лжи

В Мурманской области задержана мать младенца, которого нашли мертвым в пакете на улице. В ходе розыска полицейским пришлось проверить около 1 тыс. женщин, некоторых опросили на полиграфе.

Поиски подозреваемой велись больше полугода. За это время полицейские опросили женщин, которые были беременны в середине 2017 года, собрали более 300 образцов генетического материала. В итоге было обнаружено совпадение по ДНК с 17-летней жительницей Североморска, сообщает ИА «Би-порт».

Несовершеннолетняя уже дает показания. Следственные органы выясняют причину, по которой она оставила младенца в пакете на улице.

Тело младенца прохожие обнаружили возле жилого дома по улице Пионерской в Североморске 13 сентября. По данному факту было возбуждено уголовное дело в связи с убийством.