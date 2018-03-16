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Тело младенца найдено в мусорном баке в Липецке

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В Липецке в мусорном баке найдено тело новорожденного. Мертвую девочку нашли на территории завода по переработке твердых бытовых отходов ЗАО «ЭкоПром-Липецк».

Как сообщает Lipetskmedia, по факту случившегося СУ СКР по Липецкой области проводит проверку. Причину смерти младенца определят судмедэксперты. По предварительным выводам, девочка появилась на свет не в родильном доме.

Портал iz.ru 5 марта сообщал о том, что тело новорожденной девочки было найдено в обувной коробке под Санкт-Петербургом в районе железнодорожной платформы станции «Красные зори». Следователям удалось установить родителей погибшей. Они рассказали, что девочка появилась на свет дома, но не подавала признаков жизни.

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