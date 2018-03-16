Землетрясение магнитудой 9 баллов прогнозируют в Алтайском крае

Ученые из Новосибирска и Барнаула предсказывают возможность землетрясения магнитудой до 9 баллов в районах, граничащих с Республикой Алтай, местным жителям рекомендовано быть готовыми к возможным толчкам.

Землетрясение алтайцы ощутили 15 марта. Эпицентр находился в 34 км от Горно-Алтайска, сейсмическая волна дошла до Барнаула, Бийска и других городов. Сила толчков составила 4,2 балла. Специалисты МЧС и Единой геофизической службы Российской академии наук сходятся во мнениях, что природное явление не было необычным и опасным. Однако в ближайшие 50 лет региону стоит быть готовым к землетрясениям магнитудой до 9 баллов, сообщает altapress.ru.

После землетрясения в региональном управлении МЧС был собран оперативный штаб, специальная группа работала в районе эпицентра сейсмособытия. 16 марта штаб распущен.