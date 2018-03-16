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Рябков предостерег США от «игр с огнем»

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Силы в США, разрушающие отношения с Россией, «играют с огнем», расшатывая стабильность. Так введение очередных санкций США против России прокомментировал замглавы России МИД Сергей Рябков. По словам дипломата, Москва намерена ответить зеркально, дополнив свой черный список новой «группой американских деятелей».

«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами», — приводит слова Рябкова «РИА Новости».

При этом дипломат отметил, что Россия будет исходить из принципа паритета. Замглавы МИД подчеркнул, что Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

15 марта США расширили антироссийские санкции, включив в санкционный список 19 физических лиц и пять организаций. В частности, в перечень попали 13 человек, обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

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