Жители Якутска продолжают искать выпавшие из самолета золотые слитки

Жители Якутска продолжают искать золотые слитки, которые выпали из самолета.

Люди бродят по заснеженным участкам, которые прилегает к аэропорту, где произошел инцидент.

По словам представителя управления Гагаринского округа города, местные жители не знают, что все слитки давно собраны. Он отметил, что не в компетенции властей информировать людей об этом, передает «РИА Новости».

15 марта в аэропорту «Якутск» при взлете грузового самолета из воздушного судна выпала часть драгоценного груза, который рассыпался по территории аэродрома.