Биатлонистка Лысова стала шестикратной чемпионкой Паралимпийских игр

Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала восьмое золото на Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменке удалось одержать победу в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения, передает «РИА Новости».

Лысова преодолела дистанцию с четырьмя огневыми рубежами без единого промаха. Итоговый результат — 37 минут 42,6 секунды. Таким образом Михалина Лысова стала шестикратной олимпийской чемпионкой, завоевав второе золото на Играх-2018 в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Анна Миленина стала семикратной олимпийской чемпионкой Паралимпийских игр.

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