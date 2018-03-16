Житель Омска вместо запчастей рассылал в посылках кирпичи

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя Кирилла Василенко. Статья — «Мошенничество с причинением значительного ущерба». В ближайшее время дело будет направлено в суд.

По версии следствия, Василенко летом 2015 года дал объявление в интернете о продаже автоматической коробки передач и других автозапчастей по низкой цене. На предложение откликнулись трое человек. Всем им он отправил посылки, и после получения уведомления об отправлении заказчики перевели продавцу деньги — 18 тыс., 32 тыс. и 62 тыс. рублей. Однако во всех трех посылках оказались куски кирпичей и железо.

Как сообщает РИА «Омск-информ», обвиняемый во время следствия полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Портал iz.ru 13 марта сообщал о том, что супруга футболиста Павла Мамаева Алана стала жертвой мошенников, купив редкого попугая за 152 тыс. рублей.