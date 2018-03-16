Снятый с рейса «Аэрофлота» помощник главы Якутии оплатил штраф

Помощник главы Якутии Евгений Шигапов, устроивший дебош на борту самолета, заплатил административный штраф, сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

По его словам, подобные клиенты находится на особом учете авиакомпании.

«Из 10 пассажиров, кто нанес нашим наземным службам и стюардессам какие-то увечья, причинил им физический ущерб, мы на больше чем половину завели уже уголовные дела», – цитирует Савельева «Интерфакс».

16 февраля на борту самолета «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Якутск, произошел инцидент между Шигаповым и экипажем воздушного судна.