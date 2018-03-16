Прямой эфир

Снятый с рейса «Аэрофлота» помощник главы Якутии оплатил штраф

0
Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощник главы Якутии Евгений Шигапов, устроивший дебош на борту самолета, заплатил административный штраф, сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

По его словам, подобные клиенты находится на особом учете авиакомпании.

«Из 10 пассажиров, кто нанес нашим наземным службам и стюардессам какие-то увечья, причинил им физический ущерб, мы на больше чем половину завели уже уголовные дела», – цитирует Савельева «Интерфакс».

16 февраля на борту самолета «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Якутск, произошел инцидент между Шигаповым и экипажем воздушного судна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жена Аршавина возместила убытки «Аэрофлоту»
Авиадебоширов успокоят рублем
Правительство предложило в десятки раз увеличить штрафы за неправомерные действия на транспорте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017