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Наземный транспорт Москвы будет работать по буднему расписанию 18 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Наземный транспорт Москвы будет работать по буднему расписанию в день выборов президента России в воскресенье, 18 марта.

По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, власти города ожидают большой загруженности, поэтому на маршруты в этот день выйдут более 6,5 тыс. автобусов, трамваев и троллейбусов.

Маломобильные пассажиры смогут воспользоваться специальные такси, которое доставит на избирательный участок и отвезет обратно домой.

«Уже поступило более 220 заявок на поездку в социальном такси 18 марта», – сообщает на сайте мэра Москвы.

Частные перевозчики, которые сотрудничают с государством, также выпустят дополнительные единицы общественного транспорта.

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