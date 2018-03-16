Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за сильных волн

Сильный шторм ожидается у побережья Камчатки, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

По данным ведомства, вечером 17 марта в акватории Берингова моря в районах (Карагинский, Олюторский районы Камчатского края) ожидаются волны высотой 8-9 метров. Ситуация сохранится до утра воскресенья.

Спасатели рекомендуют руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в тех районах, принять меры повышенной предосторожности, сообщает «Интерфакс».

Накануне на территории Елизовского района Камчатки Сейсмологи зарегистрировали подземный толчок магнитудой 4,5. Эпицентр землетрясения находился в 164 км юго-восточнее поселка Атласово Мильковского района на глубине 40 км.