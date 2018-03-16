Прямой эфир

Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за сильных волн

0
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильный шторм ожидается у побережья Камчатки, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

По данным ведомства, вечером 17 марта в акватории Берингова моря в районах (Карагинский, Олюторский районы Камчатского края) ожидаются волны высотой 8-9 метров. Ситуация сохранится до утра воскресенья.

Спасатели рекомендуют руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в тех районах, принять меры повышенной предосторожности, сообщает «Интерфакс».

Накануне на территории Елизовского района Камчатки Сейсмологи зарегистрировали подземный толчок магнитудой 4,5. Эпицентр землетрясения находился в 164 км юго-восточнее поселка Атласово Мильковского района на глубине 40 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сейсмологи предупредили о сильном землетрясении на Курилах и Камчатке
МЧС на Камчатке приведено в режим повышенной готовности из-за циклона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017