В Бостоне диснеевская принцесса вытолкнула из сугроба грузовик

В США мужчина в костюме диснеевской принцессы вытолкнул из сугроба полицейский грузовик. 37-летний мужчина примерил образ героини мультфильма «Холодное сердце» Эльзы. Адвокат из Бостона шутки ради решил прогуляться в женском костюме по городу.

Джейсон Триплетт показал, на что способны настоящие принцессы. Ролик с мускулистой Эльзой собрал в соцсетях более 6 млн просмотров.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.