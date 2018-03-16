Сильные морозы придут в Москву в ближайшие выходные

Сильные морозы придут в столичный регион в ближайшие выходные. Температура воздуха опустится до -22 градусов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение, когда ночью будет до -17-22, днем -5-10. Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание», — приводит слова синоптика РИА «Новости».

Ранее в Гидромецентре России сообщили, что в пятницу в столице ожидается облачная погода с переменными осадками и до 9 градусов мороза. К вечеру столбики термометров опустятся до минус 19 градусов, порывы ветра местами будут достигать 11 м/с.