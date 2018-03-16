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Группа Mgzavrebi представит в Москве сборник лучших песен

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Грузинская музыкальная группа Mgzavrebi выпустит сборник лучших песен. Программа будет представлена на шоу в московском ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 14 апреля.

Основной язык группы — грузинский, однако в репертуаре также присутствуют песни на русском и украинском.

Фолк-рок коллектив сотрудничал с Пласидо Доминго, Андреа Бочелли и Нино Катамадзе, а также записал совместный альбом с Евгением Гришковцом.

В 2016 году группа стала лауреатом премии «Нашего радио» «Чартова дюжина» в номинации «Взлом».

Ранее сообщалось, что диджеи из Ставрополя могут установить рекорд по продолжительности звучания музыки в рамках одного благотворительного сета.

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