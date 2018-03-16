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Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

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Фото: REUTERS/Jayne Kamin
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Российская теннисистка Дария Касаткина в четвертьфинале турнира WTA, проходящего в Индиан-Уэллсе, одержала уверенную победу над десятой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер.

Встреча завершилась со счетом 0:2 (0:6; 2:6) в пользу российской теннисистки. Россиянка оформила победу за 58 минут.

В полуфинале престижного турнира Касаткина сразится с восьмой ракеткой мира американкой Винус Уильямс. Матч состоится в субботу, 17 марта.

Во втором полуфинальном матче сыграют румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака.

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