Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу
Облачная погода с переменными осадками и до 9 градусов мороза ожидают москвичей в пятницу, сообщили в Гидрометцентре России.
Днем температура воздуха в Москве составит от минус 9 до минус 7 градусов, возможен небольшой снегопад и гололедица. К вечеру столбики термометров опустятся до минус 19 градусов, порывы ветра местами будут достигать 11 м/с.
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье температура в пятницу днем будет колебаться от минус 12 до минус 7 градусов, к вечеру ожидается похолодание до 17 градусов мороза. Ночью ожидается до минус 22 градусов.