Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

Облачная погода с переменными осадками и до 9 градусов мороза ожидают москвичей в пятницу, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем температура воздуха в Москве составит от минус 9 до минус 7 градусов, возможен небольшой снегопад и гололедица. К вечеру столбики термометров опустятся до минус 19 градусов, порывы ветра местами будут достигать 11 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура в пятницу днем будет колебаться от минус 12 до минус 7 градусов, к вечеру ожидается похолодание до 17 градусов мороза. Ночью ожидается до минус 22 градусов.